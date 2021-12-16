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YouTube удалил новый канал Russia Today на немецком языке

Видеохостинг обвинил создателей в нарушении правил пользования.

Автор: Шапарь Анастасия
YouTube удалил новый канал Russia Today на немецком языке
Платформа объяснила, что ранее удаленный канал больше не может создаваться на YouTube.
depositphotos.com

YouTube удалил новый канал RT DE-RT auf Sendung, который был создан для передачи эфира Russia Today на немецком языке. Об этом сообщает Укринформ.

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Видеохостинг решил удалить с платформы данный канал по причине нарушений правил сообщества в прошлом создателем канала.

"У YouTube есть четкие Правила сообщества, в которых говорится о том, что позволено на платформе. Канал RT DE был удален в сентябре за нарушения наших Условий использования. Если канал удален, владелец не может использовать, владеть и создавать любые другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушения Условий использования, а именно - за обход ранее наложенных ограничений," - сообщает пресс-служба Google.

Ранее мы писали, что смотрели украинцы в 2021 году на YouTube. Среди лидеров - Навальный, Вдудь, "Холостяк" и "Холостячка", Гордон и другие.

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Теги:
Россия, YouTube, правила

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