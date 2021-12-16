Певица Нюша показала первое семейное фото с новорожденным сыном

Звезда стала мамой во второй раз 14 декабря.

Автор: Шапарь Анастасия

Исполнительница Нюша опубликовала серию снимков в Инстаграм с первыми семейными фото с новорожденным сыном. Певица пока находится в роддоме в Дубае.

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На снимках Нюша держит младенца на руках, а рядом с ней любящий супруг Игорь Сивов и старшая дочь Симба. Для певицы это второй ребенок, для Игоря - четвертый. От первого брака у бизнесмена есть двое детей.

Нюша пока не называет имя сына. instagram nyusha_nyusha

"Все, что я хочу на Рождество. Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю," - подписала счастливые фото звезда.

Имя наследника пара пока не раскрывает. Нюша приняла решение рожать в Дубае. Известно, что рост сына пары 52 см, вес - 3,8 кг.

Нюша пока не называет имя сына. instagram nyusha_nyusha

Ранее мы писали, что Нюша опубликовала первый кадр, подтверждая, что стала второй раз мамой. Певица поделилась нежным фото с ручкой новорожденного сына.