Певица Нюша показала первое семейное фото с новорожденным сыном
Звезда стала мамой во второй раз 14 декабря.
Нюша поделилась семейным фото с новорожденным сыном.
instagram nyusha_nyusha
Исполнительница Нюша опубликовала серию снимков в Инстаграм с первыми семейными фото с новорожденным сыном. Певица пока находится в роддоме в Дубае.
Читай также: Певица Нюша стала мамой во второй разНа снимках Нюша держит младенца на руках, а рядом с ней любящий супруг Игорь Сивов и старшая дочь Симба. Для певицы это второй ребенок, для Игоря - четвертый. От первого брака у бизнесмена есть двое детей.
Нюша пока не называет имя сына.
instagram nyusha_nyusha
"Все, что я хочу на Рождество. Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю," - подписала счастливые фото звезда.
Имя наследника пара пока не раскрывает. Нюша приняла решение рожать в Дубае. Известно, что рост сына пары 52 см, вес - 3,8 кг.
Нюша пока не называет имя сына.
instagram nyusha_nyusha
Ранее мы писали, что Нюша опубликовала первый кадр, подтверждая, что стала второй раз мамой. Певица поделилась нежным фото с ручкой новорожденного сына.