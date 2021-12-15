"Мои нынешние отношения": Эктор Хименес-Браво рассказал об опыте с сайтами знакомств

Знаменитый шеф-повар рассказал об удачных и нет попытках познакомиться в сети с девушкой.

Автор: Шапарь Анастасия

Судья "Мастер Шефа" и шеф-повар Эктор Хименес-Браво часто делится пикантными и интересными историями из своей жизни. Мужчина поведал о своем опыте знакомств с девушками на сайтах знакомств. К слову, между строк шеф-повар подтвердил, что сейчас находится в отношениях.

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По словам Эктора, для него сайты знакомств - всегда что-то интересное и какая-то сумасшедшая история. Ранее он рассказывал, как на одно из таких свиданий девушка пришла с мужем.

"Оказывается, он за ней следил, и когда ворвался посреди нашего свидания — я был в шоке. Столько агрессии в свою сторону я еще не встречал, мы уже почти подрались. Он был уверен, что я в курсе о том, что она замужем," - поведал о неудачном опыте Хименес-Браво.

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Однажды шеф-повар познакомился с девушкой, которая пришла на свидание не сама - а с мамой.

Эктор поведал об удачных и неудачных попытках свиданий с девушками с сайтов знакомств. instagram hectorjimenezbravo

"И еще книги по кулинарии — я подписал все 4 штуки. Впервые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф. Я расстроился, что потерял время на неудачное знакомство, но рад, что сделал одну маму в мире счастливой," - поделился Эктор.

Однако было в жизни мужчины удачное свидание с девушкой, с которой познакомился в сети. Именно пара встречается.

"Мои нынешние отношения. Это была просто одна встреча на кофе, которая переросла в отношения. И сейчас я очень счастлив," - откровенно рассказал Эктор.

Ранее мы писали, что Эктор назвал ТОП-3 странных для него поступков украинцев. Мужчина родом из Колумбии, и хоть уже много лет живет в Украине, есть вещи, с которыми он пока не может смириться.