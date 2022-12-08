Какой церковный праздник 8 декабря и что нельзя делать

Церковь почитает священномучеников Климента и Петра.

Автор: Шапарь Анастасия

В четверг, 8 декабря, православные христиане чтят память священномучеников Климента и Петра. В народном календаре - Климов день или Клима. В Украине празднуют День благотворительности, а в мире - День брауни и Национальный день кондитерских изделий.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

Какой церковный праздник 8 декабря

Климент жил в I веке и рос в языческой семье. Однажды родной брат отца пытался соблазнить его мать, она не захотела огласки и соврала мужу, что видела во сне ангела, который приказал ей уехать из Рима на 10 лет. Супруг отпустил жену с двумя детьми, а третьего - Климента - оставил у себя. Позже дети были разлучены с матерью, а когда достигли совершеннолетия, стали учениками святого Петра.

Когда отец Климента отправился искать супругу, сын оказался сам и начал думать, что делать дальше. Он встретил апостолов Петра и Варнаву, которые крестили его. Там же он встретил и родителей, которые обратились к Христу. После смерти родителей Климент продолжил служить Богу, а апостол Петр назначил его папой Римским. За свою жизнь святой совершил много чудес.

Климент уверовал христианство, когда хотел познать истину смерти. azbyka.ru

Традиции и обычаи 8 декабря

На Клима считали, что лучше дела начинать натощак. Женщины садились прясть у окна, так как в доме становилось светлее снега. Также в народе верили, что на Клима стоит выполнять работу на голодный желудок, чтобы движения были легкими.

Если рано поет петух - ждать потепления.

Если на замерзшем водоеме видна вода - к потеплению.

Если тепло - лето будет холодным.

Если в июле было жарко - к морозному декабрю.

Если снег - к дождливому лету.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя завтракать - первый прием пищи не раньше обеда.

Не стоит посещать вечеринки и массовые праздники.

Нежелательно выходить замуж и играть свадьбу.

Не стоит брать деньги в долг.

Не нужно тяжело физически трудиться.

Нельзя жаловаться на холод и погоду, а терпеливых зима наградит здоровьем.

Международный день художника

Праздник учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира". Предполагается, что данный день выбран в честь дня рождения Пабло Пикассо, величайшего художника 20 века.

День художника - для всех любителей прекрасного. depositphotos.com

День художника считается не только праздником профессионалов и любителей живописи. Творчество позволяет человеку радоваться миру и любить его. Поэтому данный праздник можно считать для всех любителей прекрасного.