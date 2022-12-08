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Какой церковный праздник 8 декабря и что нельзя делать

Церковь почитает священномучеников Климента и Петра.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 8 декабря и что нельзя делать
Климент I был апостолом от семидесяти.
tatmitropolia.ru

В четверг, 8 декабря, православные христиане чтят память священномучеников Климента и Петра. В народном календаре - Климов день или Клима. В Украине празднуют  День благотворительности, а в мире - День брауни и Национальный день кондитерских изделий.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

Какой церковный праздник 8 декабря

Климент жил в I веке и рос в языческой семье. Однажды родной брат отца пытался соблазнить его мать, она не захотела огласки и соврала мужу, что видела во сне ангела, который приказал ей уехать из Рима на 10 лет. Супруг отпустил жену с двумя детьми, а третьего - Климента - оставил у себя. Позже дети были разлучены с матерью, а когда достигли совершеннолетия, стали учениками святого Петра.

Когда отец Климента отправился искать супругу, сын оказался сам и начал думать, что делать дальше. Он встретил апостолов Петра и Варнаву, которые крестили его. Там же он встретил и родителей, которые обратились к Христу. После смерти родителей Климент продолжил служить Богу, а апостол Петр назначил его папой Римским. За свою жизнь святой совершил много чудес.

Климент уверовал христианство, когда хотел познать истину смерти.
Климент уверовал христианство, когда хотел познать истину смерти.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 8 декабря

На Клима считали, что лучше дела начинать натощак. Женщины садились прясть у окна, так как в доме становилось светлее снега. Также в народе верили, что на Клима стоит выполнять работу на голодный желудок, чтобы движения были легкими.

  • Если рано поет петух - ждать потепления.
  • Если на замерзшем водоеме видна вода - к потеплению.
  • Если тепло - лето будет холодным.
  • Если в июле было жарко - к морозному декабрю.
  • Если снег - к дождливому лету.

Что нельзя делать 8 декабря

  • Нельзя завтракать - первый прием пищи не раньше обеда.
  • Не стоит посещать вечеринки и массовые праздники.
  • Нежелательно выходить замуж и играть свадьбу.
  • Не стоит брать деньги в долг.
  • Не нужно тяжело физически трудиться.
  • Нельзя жаловаться на холод и погоду, а терпеливых зима наградит здоровьем.

Международный день художника

Праздник учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира". Предполагается, что данный день выбран в честь дня рождения Пабло Пикассо, величайшего художника 20 века.

День художника - для всех любителей прекрасного.
День художника - для всех любителей прекрасного.
depositphotos.com

День художника считается не только праздником профессионалов и любителей живописи. Творчество позволяет человеку радоваться миру и любить его. Поэтому данный праздник можно считать для всех любителей прекрасного.

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Теги:
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