В Украине будет создан парк с ценными озерами и необычными объектами

Его название – "Пуща Радзивилла".

Среди туристических маршрутов на карте Украины появится "Пуща Радзивилла". Статус территории утвердился 17 февраля на заседании Кабмина. Речь о территории Полесья в Ровенской области.

Объект и природоохранной категории возник на обширной площади в Сарненском районе. Речь о свыше 24 тысячах гектаров, которые включают ценные лесные и болотистые угодья, сообщает ресурс "rbc".

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Как указанно в сообщении на правительственном портале, природные комплексы и объекты украинского Полесья ценны с природоохранной, оздоровительной, историко-культурной, научной и образовательной точек зрения. Парк будет способствовать туристической отрасли Ровненщины.

"Пуща Радзивилла" – отметится как уже третий природный парк национального значения. В области нынче созданы Нобельский и Дермано-Острожский природные парки.

Что будет охраняться

Правительство решило, что в составе будущего национального парка должны быть переданы 22,4 тысячи гектаров земель Рокитнивского и Островского лесхозов. Еще – земли водного фонда и сельхозназначения.

природа Полесья facebook Mokan.Vasyl

К территории национального парка будут принадлежать ценнейшие уникальные места в бассейне реки Ствига с прудами, озерами и водно-болотными угодьями. На той территории обитает множество представителей Красной книги Украины. Новым парком будет заведовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Туристическая привлекательность

Одной из особенностей новоиспеченного парка является "Юзефинская дача", на которой растут вековые дубы и ели. Площадь оной охватывает в пределах 100 гектаров в Рокитновском районе. Местной знаменитостью является "Юзефинский" дуб. Он растет в урочище около тысячи лет. Обхват дерева составляет 8 метров.

Дубу приписываются легенди, по которым он "наблюдал" за походами князя Игоря. Отсюда и второе название достопримечательности – "дуб князя Игоря".

Юзефинский дуб сайт hroniky Валерий Шмаков

В 2010 году Юзефинский дуб воссел на втором месте всеукраинского конкурса "Национальное дерево Украины". Подтверждающий это документ хранится в местном сельсовете.

Название будущего парка, к слову, тоже имеет исторические корни. Связанно оно с литовским князьями Радзивиллами, которые владели здешними землями с 15 века.

Парк как часть маршрута

Путешественник Ярослав Козак, организатор поездкок и походов по интересным природным локациям Украины, считает, что природа в будущем национальном парке красивая, как и всюду на Полесье.

Он посещал места близ узкоколейки и Белого озера в Ровненском заповеднике. Там, дескать, красивая природа. Если организовывать в ту местность поездки, отметил Ярослав, то это один из вариантов маршрута.

Другой возможный маршрут, сказал Козак, – Сарны на Березное, Соколиные горы и базальтовые столбы. Именно в эти маршруты, мол, в будущем будет интересно включить "Пущу Радзивилла".

Базальтовое озеро сайт my.rv.ua

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Как добавил путешественник, пока через этот парк туристов стоит лишь провозить. А со временем туризм на локации будет зависеть от того, как будут организованы маршруты в парке и работа с туристами. Ведь необходимо подготовить специалистов и визит-центр, проложить экологические тропы и обустроить зоны отдыха на озерах.

Ранее сообщалось о том, что в онлай-доступе появилось еще десять природных парков Украины.