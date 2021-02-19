Дмитрий Комаров покажет место, где, по легенде, встретились Адам и Ева

Также ведущий узнает, когда наступит конец света.

Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку" покажет места, куда, по суфийской легенде, причалил Ноев ковчег, где встретились Адам и Ева, а тысячи паломников приходят, чтобы узнать дату конца света.

Уже завтра, 20 февраля, в 18:20 зрителей канала "1+1" ждет продолжение мистической экспедиции Комарова в Пакистан. В новом выпуске они с Александром Дмитриевым отправятся на поиски истоков создания мира по следам самых древних историй человечества и покажут места, описанные в Библии и Коране.

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Чтобы разгадать загадку одного из самых необычных уголков планеты, украинские путешественники отправятся в опасную провинцию страны – Белуджистан. Из-за напряженной ситуации в этот регион запрещено приезжать туристам, но именно здесь находятся локации, которые имеют колоссальный туристический потенциал. Команда передачи получит специальное разрешение на съемки, но только с соблюдением правил безопасности и в сопровождении вооруженной охраны.

"Белуджистан – это фантастический регион, не похожий ни на один другой на планете. Сюда могли бы приезжать миллионы туристов, чтобы увидеть эти места, прикоснуться к ним. Но это опасная провинция Пакистана. И сейчас эти места можно увидеть только в нашей программе. Я очень надеюсь, что когда-нибудь они откроются для всех желающих", – комментирует Дмитрий Комаров.

Последователи суфизма, одного из течений ислама, верят, что именно в Белуджистане происходили события, описанные в священных книгах. По суфийской легенде, здесь встретились Адам и Ева, а Ноев ковчег причалил к одной из тамошних скал.

Эти уникальные территории могли бы посоревноваться с мировыми центрами паломничества и туризма. Украинцы Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев стали одними из первых иностранных журналистов, побывавших там, и впервые откроют эти точки на карте украинским телезрителям.

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По преданию суфиев, с этим регионом связаны не только истории о сотворении мира, но и предсказания конца света. В одной из священных пещер находится камень, который указывает на то, как долго осталось существовать человечеству. Команда программы попытается разгадать его тайну и узнать, когда наступит конец света, согласно тамошним верованиям.

Неразгаданные тайны Пакистана, уникальные места, равных которым нет на всей планете, а также захватывающие приключения команды проекта в закрытом для туристов регионе страны – смотрите в новой серии мистического сезона.

Ранее сообщалось о том, что новыми ведущими еще одного известного тревел-проекта стали солистка The Hardkiss и ALEKSEEV.