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Влад Яма показал последствия увечий: танцору сделали операцию

Перелома у него не обнаружили.

Влад Яма показал последствия увечий: танцору сделали операцию
Влад Яма преподает с девятого класса. Преподавал хореографию в Киевском университете культуры
instagram vladyama_official

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38-летний хореограф Влад Яма держит публику в курсе своего состояния здоровья. Артист перенес операцию на руке, получив травму на телешоу. По замыслу проекта, он станцевал фьюжн с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Действия на сцене были настолько зажигательными, что завершились для судьи проекта госпитализацией.

Во время телодвижений под музыку Яма повредил палец левой руки. Это случилось, когда Влад ловил вокалистку коллектива The Hardkiss. По словам хореографа, он поймал женщину и услышал хруст в кисти, который сопровождала сильная боль. Как-то, мол, дотанцевал. О том, что артиста повезли в больницу, зрителям стало известно от ведущих.

Перелома не было. Как показала субботняя МРТ, у артиста разорвались связки. По мнению лечащего врача, было необходимым хирургическое вмешательство. Сегодня утром, 23-го ноября, была проведена операция.

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Влад выкладывал происходящее в инстаграм историях. Сперва он показал дорогу в больницу с супругой Лилианой, потом – подготовку к операции и отдых в палате спустя час после того, как лег под нож. Хирургию артисту провели под местным наркозом.

Хореограф попросил фэнов беречь себя и быть осторожными, чтобы не оказаться в такой ситуации. 

Ранее сообщалось о том, что спортсмены Анна Ризатдинова и Сергей Мельник обнародовали свой роман.

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Теги:
Влад Яма, травма

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