Мед от Бекхэма: экс-футболист будет сбывать продукцию со своей пасеки

Органическое пчеловодство – это хобби мужа Виктории Бекхэм.

Дэвида Бекхэма потянуло на сладкое. Бывший игрок за клубы "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Милан" и сборную Англии занялся пчеловодством. Сообщается, что на спортсмен на пенсии желает запустить собственный бренд органического меда. А все потому, что во время пандемии Covid-19 и изоляции он был одержим своим хобби.

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Последние месяцы экс-футболист обновлял информацию о теперь любимом занятии на своих станицах в социальных сетях. Он выкладывал фото, на которых собирает мед из улья в собственном саду, и даже вовлекал в занимательный процесс своих детей.

Отец четверых отпрысков, твердят инсайдеры, теперь надеется превратить хобби в бизнес, выпуская мед под потенциальным названием "D Bee, Seven Honey и Goldenbees".

По словам мужа бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм, пчеловодство начиналось как забавное хобби в начале карантина. Но теперь он несколько одержим им. Еще автор многочисленных голов считает хобби действенным противоядием от своей безумной жизни в Лондоне и Майами.

Ранее сообщалось о заработках украинских звезд за 2019 год, где один футболист добыл 24,5 млн грн.