Астафьева объяснила, почему так долго не поет

Даша Астафьева рассказала о творческом перерыве и том, какова в этом роль ее экс-продюсера Юрия Никитина.

Даша Астафьева раскрыла причину паузы в музыкальной карьере. Артистка объяснила, что сложный период начался после завершения сотрудничества с продюсером Юрием Никитиным и ухода из его компании. По словам публичной персоны, переход к сольной деятельности оказался непростым, ведь ей пришлось самостоятельно браться за все организационные вопросы, с которыми раньше помогала команда.

Астафьева отметила, что была не готова ко многим нюансам индустрии, в частности – финансовым расходам на продвижение. Артистка не желала платить за ротацию своих песен. Поэтому могло показаться, что она исчезла, хотя на самом деле это время Астафьева посвятила поиску нового материала и формированию собственного подхода к творчеству.

К 2022 году ей удалось наладить рабочие процессы, возобновить концерты и собрать новую команду. Однако начало полномасштабной войны повлияло на состояние – Даша, мол, потеряла вдохновение и силы выступать. Хотя сейчас приходят запросы от поклонников вернуться на сцену.