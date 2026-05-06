"Решалось через постель": Астафьева высказалась о своем билете в шоу-биз

Бывшая участница группы NikitA поведала, связана ли ее музыкальная карьера с половыми отношениями.

Даша Астафьева прокомментировала слухи о начале своей карьеры в шоу-бизнесе.

Читай также: Кардашьян показала секс-работниц из Белого лотоса в своем белье

Артистка, которая была участницей группы NikitA, высказалась о распространенных предположениях, мол, ее успех связан с интимными отношениями с влиятельными людьми. Об этом она рассказала в "Пушке-Пышке подкасте", который ведет alyona alyona.

По словам Астафьевой, в начале карьеры существовал стереотип, что привлекательные женщины могут стать популярными только благодаря половым связям, однако она не соглашалась на подобные предложения.

"Я начала петь в женской группе в те времена, когда, ну, будем правду говорить, все решалось через постель. Хотя у нас так ни разу ничего не было, и мы не попробовали это", – сказала певица и модель.

instagram da_astafieva

Потом артистка отметила, что не намерена что-либо доказывать, ведь со временем поняла: люди хотят интерпретировать ситуацию по-своему. Теперь она воспринимает такие слухи с улыбкой:

"Сейчас, знаешь, ты уже в том возрасте, что тебе уже смешно это просто вспоминать, а не то, что когда там что-то рассказывают".

instagram da_astafieva

Читай также: Звезда Однажды под Полтавой поведала, как ее домогался фотограф

А вот Анна Саливанчук когда-то пережила домогательства со стороны известного фотографа.