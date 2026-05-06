Модные футболки на лето 2026 года: 3 тренда, которые стоит попробовать

На какие футболки обратить внимание в этом сезоне

Автор: Мельник Анна
Лето 2026 года меняет правила игры даже для базовых вещей. Футболка больше не просто «что-то на каждый день» — это полноценный элемент стиля, который задает настроение образа. Дизайнеры делают ставку на простоту, но с характером: знакомые силуэты обретают новое звучание благодаря форме, принтам и текстурам. В этом сезоне мода балансирует между минимализмом и самовыражением — и именно футболка становится идеальным способом показать себя без лишних усилий. Какие футболки будут в тренде этим летом — читайте дальше!

Оверсайз с характером

Свободный крой остается фаворитом лета. Оверсайз-футболки выглядят непринужденно, но в то же время очень стильно — особенно в сочетании с джинсами, шортами или даже юбками.

В 2026 году они становятся более «продуманными»:

  • слегка структурированные плечи
  • эффект «выцветшего» цвета
  • минималистичные или арт-принты

Графика и месседжи

Принты возвращаются, но уже не хаотичные — они несут смысл, настроение или даже социальный подтекст. Это тренд для тех, кто хочет добавить образу индивидуальности.

Будут популярны:

  • написанные от руки фразы
  • артилюстрации
  • ностальгические Y2K-мотивы

Минимализм и «чистый» крой

Тенденция поддерживает возвращение к минимализму 90-х, который снова в центре внимания. Такие футболки легко стилизуются и работают как «основа гардероба».

На что обратить внимание:

  • чистые линии
  • базовые цвета (белый, серый, бежевый)
  • идеальная посадка

