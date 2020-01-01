План действий на уикенд: Вечеринки, фестивали и кино
Очередные солнечные летние выходные можно провести на ярких мероприятиях, которые пройдут как в Сети, так и в самом Киеве. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда пойти и какие эфиры посетить 20-го и 21-го июня.
Подпольный Стендап
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С ослаблениями карантина в Киев вернулись и лучшие комики, которые шутят на открытом воздухе. В эту субботу в автокинотеатре выступят Сергей Липко, Антон Тимошенко, Василий Байдак, Анна Кочегура и Свят Загайкевич.
Где? Kinodrom (ул. Довженко, 4). 20 июня, 19:00. Цена: от 450 гривен.
Saturday Selector vol.23
Возвращение эпичных летних вечеринок с драйвовой музыкой, танцами, коктейлями и просто отличным времяпровождением до самого рассвета. Это будет ночь ghetto-techno и electro с украинскими диджеями Envy, Makido и radiant futur.
Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). 20 июня, 22:00.
Jazz about love
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Большой онлайн-концерт от джазового коллектива Olga Lukachova Jazz Band. В субботний вечер их музыка будет посвящена любви, поэтому все зрители здесь могут насладиться живым исполнением хитов Embraceable you, My funny Valentine, Just you, just me, Good Morning Heartache и других.
Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/252510169177675). 20 июня, 19:00.
Intercity Live 3.0
Масштабный украинский онлайн-фестиваль снова грядет в этот уикенд, чтобы порадовать своих посетителей. Здесь выступит множество отличных отечественных и зарубежных артистов, а кроме этого будет диджитал-театр, аудиовизуальные перформансы, выступление нейросети и чат участников.
Где? YouTube-канал Телевидение Торонто (youtu.be/78qS3_62W6g). 20 июня, 14:00 - 21 июня, 02:00.
Неделя швейцарского кино
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Начавшаяся в эту пятницу кинофестиваль швейцарского кино продлится до 28-го июня. В программе такие фильмы, как Счастливый лазарь, Божественный порядок, Стрикер, За ветром, Жизнь Кабачка, Невиновный, Вокруг Лизы, Мечта Катрины, Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шикси, а также Семь дней.
Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2628533424083598). 20-21 июня, в любое время.
Ранее сообщалось о том, что у Netflix потребовали добавить дубляж и субтитры на украинском языке