Maruv порвала YouTube дерзким и откровенным клипом I Want You

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MARUV и Boosin /instagram.com/maruvofficial/

Популярная украинская певица Maruv представила на YouTube долгожданный клип на трек I Want You, записанный с музыкантом Boosin. Всего за сутки он стал хитом в Сети.

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В треке Maruv снова вернулась к танцевальному электронному стилю. А вот в музыкальном видео станцевала вместе со своим шоу-балетом в блестящих и стильных нарядах, сменяя их откровенными и даже эротическими, которые слегка прикрывают грудь певицы.

Клип MARUV & Boosin - I Want You за сутки набрал более 210 тысяч просмотров и 16 тысяч лайков, попав в тренды украинского YouTube.

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