У Netflix потребовали добавить дубляж и субтитры на украинском языке

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Netflix /Flickr

Украинские пользователи обратились к стриминговому сервису Netflix с требованием добавить дубляж и субтитры на украинском языке. Соответствующая петиция была создана на сайте Change.org.

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В тексте обращения авторы просят у руководства платформы добавить украинский дубляж для самого популярного контента. Кроме этого, отмечается, что среди подписчиков Netflix Ukraine и Amazon есть люди с нарушениями слуха, для которых также призвали добавить украинские субтитры.

В данный момент петиция собрала более 20 тысяч подписей. Необходимо, чтобы ее подписали 25 тысяч человек.

Напомним, что украинские субтитры на Netflix были добавлены для первого сезона проекта Fuller House.

Ранее сообщалось о том, что новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории