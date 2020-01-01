Польская эротическая драма стала самой просматриваемой на Netflix

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365 дней /Скриншот

Польская эротическая драма 365 дней, которую также называют еще одной версией Пятидесяти оттенков серого, всего за несколько дней стала самой просматриваемой на Netflix. Картина появилась в библиотеке платформы 7-го июня, а достичь такого результата ей помог новый челлендж в TikTok.

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Все дело в том, что в соцсети люди начали смотреть откровенные сцены из фильма, реагируя на них. Всего в TikTok вышло уже более четырнадцати миллионов видео с упоминанием фильма 365 дней. Таким образом, это помогло ему вырваться в лидеры стрим-сервиса в списке самых просматриваемых картин.

Вероятно, что участники челленджа включали 365 дней ради нескольких сцен, не смотря ленту полностью. Однако система Netflix засчитывает полноценный просмотр, если он длится более двух минут.

Ранее сообщалось о том, что новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории