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Польская эротическая драма стала самой просматриваемой на Netflix

Фильм 365 дней стал новым рекордсменом сервиса
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365 дней
365 дней
/Скриншот

Польская эротическая драма 365 дней, которую также называют еще одной версией Пятидесяти оттенков серого, всего за несколько дней стала самой просматриваемой на Netflix. Картина появилась в библиотеке платформы 7-го июня, а достичь такого результата ей помог новый челлендж в TikTok.

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Все дело в том, что в соцсети люди начали смотреть откровенные сцены из фильма, реагируя на них. Всего в TikTok вышло уже более четырнадцати миллионов видео с упоминанием фильма 365 дней. Таким образом, это помогло ему вырваться в лидеры стрим-сервиса в списке самых просматриваемых картин.

@araia_13

Finally caved and watched this movie.... highly recommend 😍🤤 ##365days ##fyp ##foryou ##foryoupage

♬ Chanel x Gloriaa . - vlonee.vu

Вероятно, что участники челленджа включали 365 дней ради нескольких сцен, не смотря ленту полностью. Однако система Netflix засчитывает полноценный просмотр, если он длится более двух минут.

Ранее сообщалось о том, что новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории

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365 дней эротика челлендж лучший фильма самый популярный фильм Netflix 50 оттенков серого TikTok Все теги
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