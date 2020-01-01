Обошел Игру Престолов: Назван самый популярный сериал на HBO Max

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Назван самый популярный сериал на HBO Max /Flickr

Канал HBO 27-го мая запустил свой стриминговый сервис HBO Max, на котором будет выходить разнообразный контент. Аналитическая компания Parrot подсчитала и назвала проекты, которые с момента начала работы платформы стали самыми популярными.

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На первом месте оказался новый мультсериал Looney Tunes. Его рейтинги, пиратские запросы и упоминания в соцсетях выросли в 16,5 раз. За ним идет Не совсем позднее шоу с Элмо, популярность которого выросла в 10 раз, а закрывает тройку комедийный проект Личная жизнь с актрисой Анной Кендрик.

Примечательно, что главные проекты канала HBO, среди которых - Игра Престолов, Клан Сопрано и Секс в большом городе, не сыскали должной популярности у подписчиков нового стрим-сервиса.

Ранее сообщалось о том, что по блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+