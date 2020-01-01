Назван самый популярный сериал от Hulu

Им стал новый проект от создателей Рика и Морти

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Солнечные противоположности /Flickr

Новый мультсериал под названием Солнечные противоположности от создателей культового Рика и Морти стал самым рейтинговым проектом на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает издание Variety.

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В данный момент точных цифр от компании нет, однако утверждается, что в первые два дня после премьеры восьмого мая более 40% подписчиков посмотрели все эпизоды проекта. Таким образом, Солнечные противоположности стали самым популярным анимационным шоу для взрослых, самым популярным комедийным проектом сервиса и самым просматриваемым сериалом Hulu вообще.

Анимационный сериал Солнечные противоположности рассказывает о четырех пришельцах, которые сбежали из своей погибающей планеты. Они вынуждены жить среди людей, не понимая, хорошие они или плохие. Однако им также требуется защищать суперкомпьютер, который должен эволюционировать.

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