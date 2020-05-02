90 млн зрителей: Экшен Эвакуция с Хемсвортом стал хитом на Netflix

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Тайлер Рейк: Операция по спасению /Flickr

Новый экшен-боевик Эвакуация (Тайлер Рейк: Операция по спасению), в котором главную роль исполнил Крис Хемсворт, стал очередным хитом на Netflix. Как сообщил актер в своем Instagram, в скором времени лента может стать самой популярной на платформе.

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В данный момент Эвакуация продолжает активно двигаться к отметке в 90 миллионов зрителей за первый месяц после премьеры. "Тайлер Рэйк дает под зад! Мы уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшей в истории кинопремьерой Netflix", - прокомментировал Хемсворт.

Кроме этого, стало известно, что фильм получит сиквел. Сценарий снова напишет Джо Руссо (один из режиссеров финальных Мстителей), кресло режиссера может вновь занять Сэм Харгрейв, а Крис Хемсворт вернется к своей роли.

Ранее сообщалось о том, что NETFLIX побил рекорд по подписчикам и прибыли из-за коронавируса