29 млн зрителей: Сериал Озарк от NETFLIX побил рекорды по просмотрам

Третий сезон шоу стал самым просматриваемым на карантине

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Озарк /Flickr

Совсем недавно новый проект Король Тигров стал одним из главных и просматриваемых проектов на стрим-сервисе Netflix. Теперь же его обогнал третий сезон сериала Озарк, который в первый же день релиза посмотрело 975 тысяч пользователей. Об этом сообщает издание Variety.

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За первые десять дней новые эпизоды привлекли 8,7 млн человек, а за месяц количество зрителей Озарка выросло до 29 миллионов. Таким образом, криминальная история с Джейсоном Бейтманом в главной роли стала самым просматриваемым шоу на Netflix за время карантина.

Ранее сообщалось о том, что Мир Дикого Запада от HBO продлили на четвертый сезон