NETFLIX побил рекорд по подписчикам и прибыли из-за коронавируса

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Netflix /Flickr

Стриминговая платформа Netflix отчиталась о доходах и привлеченных подписчиках. Оказалось, что ситуация с пандемией коронавируса помогла им побить рекорды по доходам и привлеченным подписчикам. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Известно, что за период январь-март-2020 сервис заработал 709 миллионов долларов, что в два раза выше показателя за аналогичный период в 2019-ом. Кроме этого, с начала пандемии на Netfix подписалось 15,7 млн человек. В данный момент число подписчиков составляет 182 млн, однако ожидается, что с окончанием карантина люди начнут отписываться.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса Netflix отменили кинопроизводство и лишись нового контента. Однако, несмотря на это, компания продолжает выплачивать зарплаты сотрудникам.

Напомним, что одним из последних популярных проектов на Netflix стал сериал Король Тигров.

Ранее сообщалось о том, что онлайн-премьера мультфильма Тролли 2 побила рекорды проката