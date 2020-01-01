Мир Дикого Запада от HBO продлили на четвертый сезон

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Мир Дикого Запада /flickr

Один из главных сериалов на канале HBO под названием Мир Дикого Запада был официально продлен на четвертый сезон. Его созданием займутся постоянные шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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О сюжете следующего сезона пока нет никакой информации, как и о количестве эпизодов (сначала их было по десять, но теперь число сократилось до восьми). Источники THR утверждают, что сериал закончится после шестого сезона.

Напомним, что сейчас идет третий сезон Мира Дикого Запада на канале HBO.

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