По блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+

Поделись







Аватар /Flickr

В Новой Зеландии уже постепенно возобновляются съемки сиквелов Аватара, а вместе с тем появилась информация о том, что режиссер блокбастера Джеймс Кэмерон вместе со студией Disney планирует выпустить сериал, основанный на этой киновселенной.

Читай также: Появилось новое фото со съемок Аватара 2

Как сообщает издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники, студия рассматривает идеи для стрим-сервиса Disney+, которые помогут привлечь подписчиков. Кроме этого, сам режиссер тоже заинтересован в создании многосерийного проекта, однако в данный момент его разработка находится на самой ранней стадии, а любые подробности все еще отсутствуют.

Официальной подтверждения или опровержение данной информации пока не поступало. Напомним, что фильм Аватар 2 запланирован к выходу 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый долгоиграющий комедийный сериал в истории