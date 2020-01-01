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По блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+

Утверждается, что студия обсуждает проект с Джеймсом Кэмероном
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Аватар
Аватар
/Flickr

В Новой Зеландии уже постепенно возобновляются съемки сиквелов Аватара, а вместе с тем появилась информация о том, что режиссер блокбастера Джеймс Кэмерон вместе со студией Disney планирует выпустить сериал, основанный на этой киновселенной.

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Как сообщает издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники, студия рассматривает идеи для стрим-сервиса Disney+, которые помогут привлечь подписчиков. Кроме этого, сам режиссер тоже заинтересован в создании многосерийного проекта, однако в данный момент его разработка находится на самой ранней стадии, а любые подробности все еще отсутствуют.

Официальной подтверждения или опровержение данной информации пока не поступало. Напомним, что фильм Аватар 2 запланирован к выходу 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый долгоиграющий комедийный сериал в истории

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