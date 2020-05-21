"Высокоскоростное судно и катер": Появилось новое фото со съемок Аватара 2
Продюсер ленты продолжил радовать снимками с площадки
Аватар/Flickr
Уже в ближайшее время в Новой Зеландии возобновятся съемки сиквелов фильма Аватар. Об этом рассказал продюсер ленты Джон Ландау, опубликовав очередное фото со съемок у себя в Instagram.
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Продюсер заявил, что съемочный процесс должен запуститься на следующей неделе, а также рассказал о суднах, который запечатлены на фотографии.
"Зацените Матадор, высокоскоростное командное судно (внизу), и катер с реактивным двигателем Пикадор. Не терпится показать еще", - подписал Ландау.
Напомним, что фильм Аватар 2 должен выйти в прокат 16 декабря 2021 года.
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