Эффекты в воде: Опубликован новый кадр со съемок Аватара 2

Снова от продюсера ленты

Поделись







Аватар /Flickr

Продюсер сиквелов Аватара Джон Ландау продолжает делиться снимками, сделанными на съемочной площадке продолжений фантастического блокбастера. На этот раз он опубликовал в Instagram кадр, на котором запечатлены главные герои картины.

Читай также: Еще одно фото со съемок Аватара 2

"Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис наслаждаются покоем на поверхности цистерны для захвата движения, объемом в 3 миллиона литров, которую мы построили для сиквелов Аватара", - подписал снимок продюсер.

Стоит отметить, что белые шарики в воде служат для защиты системы захвата движений от света сверху. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказывал, что камеры не могут нормально ухватить маркеры на костюмах героев в воде, поэтому и было найдено подобное решение проблемы.

Напомним, что выход Аватара 2 запланирован на 16-ое декабря 2021-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер психологического триллера Неистовый с Расселом Кроу