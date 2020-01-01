Подводные сцены: Появилось эффектное фото со съемок Аватара 2

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Аватар /Flickr

Продюсер серии фильмов Аватар Джон Ландау совсем недавно показал новые снимки со съемочной площадки сиквелов, а также пообещал, что опубликует еще несколько материалов. Свое слово он сдержал и представил более масштабный и информативный кадр.

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На новой фотографии запечатлен режиссер Джеймс Кэмерон, управляющий актерами перед тем, как они погрузятся под воду.

"Что это за белое вещество на поверхности воды? Это маленькие белые шарики, которые нужны, чтобы защитить систему захвата движения от света сверху. Вместе с тем они позволяют людям без проблем выплыть наверх при необходимости", - подписал снимок Ландау.

Напомним, что выход фильма Аватар 2 запланирован на 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел многообещающий трейлер сериала Космические войска от Netflix