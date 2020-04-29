Возвращение погибшей: Опубликовано новое фото со съемок Аватара 2
В Сети неожиданно появилось новое фото со съемок блокбастера Аватар 2, сделанное еще до карантина. Его опубликовал продюсер фильма Джон Ландау.
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На снимке запечатлен сам Ландау вместе с актером Джоэлем Муром и актрисой Сигурни Уивер, героиня которой погибла в первой части. Пока что неизвестно, как именно она появится в сиквеле, но, возможно, с ее участием будет лишь флешбэк
"Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов Аватара. Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены для новых фильмов. Будут еще", - подписал фотографию продюсер.
Had a chance to go through some photographs from production of the Avatar sequels. Thought I would start off by sharing one of me with Sigourney Weaver and Joel David Moore back in the Site 26 Shack set for some scenes for the new movies. More to come. #avatar #avatarsequels #scifi #sciencefiction #scifimovies #film #movies #filmproduction #movie
Напомним, что фильм Аватар 2 выйдет в прокат 16 декабря 2021 года.
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