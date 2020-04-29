Возвращение погибшей: Опубликовано новое фото со съемок Аватара 2

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Аватар /Flickr

В Сети неожиданно появилось новое фото со съемок блокбастера Аватар 2, сделанное еще до карантина. Его опубликовал продюсер фильма Джон Ландау.

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На снимке запечатлен сам Ландау вместе с актером Джоэлем Муром и актрисой Сигурни Уивер, героиня которой погибла в первой части. Пока что неизвестно, как именно она появится в сиквеле, но, возможно, с ее участием будет лишь флешбэк

"Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов Аватара. Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены для новых фильмов. Будут еще", - подписал фотографию продюсер.

Напомним, что фильм Аватар 2 выйдет в прокат 16 декабря 2021 года.

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