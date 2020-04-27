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MARVEL показали вырезанный кадр с Доктором Стрэнджем в костюме Железного Человека

Сцена не попала в фильм Мстители: Война Бесконечности
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Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
/Flickr

Две последних части блокбастера Мстители от студии Marvel имеют множество сцен, не попавших в окончательных вариант монтажа. Кадр со съемок одной из них опубликовали сценаристы фильмов Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

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На снимке запечатлены Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч в образах Тони Старка и Доктора Стрэнджа. Последний появляется в броне Железного Человека. По словам сценаристов, это были съемки альтернативной версии спасения верховного мага с корабля Эбенового Зоба для фильма Мстители: Война бесконечности.

Ранее в Сети появлялись концепт-арты ленты, на которых герои обменялись своими костюмами.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности блокбастера Доктор Стрэндж 2

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Мстители Война бесконечности Доктор Стрэндж Железный Человек Бенедикт Камбербэтс Роберт Дауни младший Все теги
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