MARVEL показали вырезанный кадр с Доктором Стрэнджем в костюме Железного Человека

Две последних части блокбастера Мстители от студии Marvel имеют множество сцен, не попавших в окончательных вариант монтажа. Кадр со съемок одной из них опубликовали сценаристы фильмов Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

На снимке запечатлены Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч в образах Тони Старка и Доктора Стрэнджа. Последний появляется в броне Железного Человека. По словам сценаристов, это были съемки альтернативной версии спасения верховного мага с корабля Эбенового Зоба для фильма Мстители: Война бесконечности.

So, there were other versions of this rescue. Some were just too awesome (and long) to keep. But still, one can dream... #Infinitywar #QuarantineWatchParty -SM pic.twitter.com/ZToVfWpnHg