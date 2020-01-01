Раскрыты новые подробности блокбастера Доктор Стрэндж 2 от MARVEL

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Доктор Стрэндж /Flickr

Сиквел кинокомикса Доктор Стрэндж от студии Marvel наконец-то обзавелся режиссером. Сэм Рэйми, снявший трилогию Человека-Паука в 2000-ых, подтвердил, что именно он является будущим постановщиком блокбастера.

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"В детстве мне нравился Доктор Стрэндж, но для меня он всегда шёл позади Человека-паука и Бэтмена. Наверное, он был на пятом месте в моём списке лучших героев комиксов", - рассказал Рэйми, вспомнив, что Стрэндж упоминался в его фильме Человек-Паук 2.

В данный момент подробной информации о сюжете фильма Доктор Стрэндж 2: Мультивселенная безумия пока нет. Известно, что выход ленты запланирован на ноябрь 2021-го года.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров