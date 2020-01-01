"Всего чересчур": Раскрыты детали блокбастера Тор 4 от MARVEL

Поделись







Тор /Flickr

Голливудский режиссер Тайка Вайтити, который снимет четвертую часть кинокомикса о Торе, которая носит подназвание Любовь и Гром, рассказал более подробно о нем. Кроме этого, он даже показал концепт-арт.

Концепт-арт Тора 4 /Instagram

Читай также: Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров

"В нем будет всего чересчур, в хорошем смысле этого слова", - признался Вайтити. - "По сравнению с ним Рагнарек (Тор 3 - прим. ред.) похож на обычный, рядовой фильм. Мы словно спросили группу 10-летних, что должно быть в фильме, и в итоге просто согласились на все".

Режиссер решил умолчать, кого сыграет Кристиан Бэйл, а также появится ли в фильме Локи (о котором снимают сериал). Зато пообещал, что зрители узнают больше о Корге, которого сам он и сыграл в третьем фильме. Также фанатам стоит ожидать исследования космических уголков киновселенной Marvel и появления Звездных Акул.

Напомним, что Тор 4: Любовь и Гром выйдет в прокат 17 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности Человека-Муравья 3