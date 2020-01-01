Появились новые подробности Человека-Муравья 3 от MARVEL
Студия Marvel запустила в разработку третью часть блокбастера Человек-Муравей, которая войдет в общую киновселенную. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к работе уже присоединился сценарист.
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Известно, что написанием сценария для кинокомикса занимается Джефф Лавнесс. Он уже работал над сериалами Рик и Морти и Чудотворцы, а также писал комиксы о Груте (Стражи Галактики) и Человеке-Пауке. Детали сюжета не раскрываются, но сообщается, что Marvel заключили с ним контракт еще до пандемии коронавируса.
Пока неизвестны даты производства и выхода фильма Человек-Муравей 3. Его режиссерское кресло снова займет Пейтон Рид, снявший предыдущие части, а к главным ролям вернутся Пол Радд и Эванджелин Лилли.
Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино признался, что мечтал снять фильм для MARVEL