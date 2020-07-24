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Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров

Премьеры перенесли из-за пандемии коронавируса
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Disney назвали даты выхода своих фильмов
Disney назвали даты выхода своих фильмов
/Flickr

Пандемия коронавируса Covid-19 оказала негативное влияние на мировую киноиндустрию, ведь кинотеатры закрываются, а премьеры фильмов отменяются или переносятся. Не обошла проблема стороной и студию Disney, которая в преддверии выхода новых лент вынуждена была их сместить. Теперь же стали известные новых даты релизов.

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Вот так выглядят новые даты премьер фильмов от Disney (в том числе от киновселенной Marvel и от приобретенных ими FOX):

Мулан - 24 июля 2020 года;

Французский диспетчер - 16 октября 2020 года;

Черная Вдова - 6 ноября 2020 года;

Главный герой - 11 декабря 2020 года;

Вечные - 12 февраля 2021 года;

Шан-Чи и легенда десяти колец - 7 мая 2021 года;

Круиз по джунглям - 31 июля 2021 года;

Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия - 5 ноября 2021 года;

Тор: Любовь и гром - 18 февраля 2022 года;

Черная пантера 2 - 8 мая 2022 года;

Капитан Марвел 2 - 8 июля 2022 года;

Индиана Джонс 5 - 29 июля 2022 года.

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