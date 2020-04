Киану Ривз может сняться в новинке от Marvel: Названа возможная роль

Поделись







Киану Ривз /Getty Images

Голливудский актер Киану Ривз может наконец-то появится в одном из новых фильмов киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

По информации источников, Ривзу может достаться роль Призрачного Гонщика. Известно, что этого актеру предлагать сыграть антагониста в фильме Вечные, однако он отказался. Теперь же он может стать частью большой франшизы, а первое его появление, по слухам, должно состоятся в Докторе Стрэндже 2.

Напомним, что Призрачного Гонщика играл также и актер Николас Кейдж в двух одноименных фильмах 2007-го и 2011-го годов.

