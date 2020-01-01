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Морбиус и Охотники за Привидениями не выйдут в 2020-ом

Релиз премьер перенесли из-за пандемии коронавируса
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Морбиус
Морбиус
/Flickr

Голливудские премьеры, запланированные на 2020-ый год, студии продолжают переносить на новые даты. Из-за пандемии коронавируса Covid-19 решили перестраховаться и Sony, отложившие свои блокбастеры на несколько месяцев.

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Так, кинокомикс Морбиус, в котором сыграл главную роль Джаред Лето, теперь выйдет не 31 июля 2020 года, а 19 марта 2021-го. А новые Охотники за привидениями переехали с 10 июля этого года на 5 марта 2021-го.

Кроме этого, военная драма с Томом Хэнксом Грейхаунд должна была выйти 12 июня, но теперь премьера отменена, а новой даты релиза пока что нет. Перенесли и премьеру экранизации игры Uncharted, где на главную роль утвержден Том Холланд. Вместо 8 октября 2021-го она выйдет 5 марта того же года.

Ранее сообщалось о том, что cтала известна новая дата выхода блокбастера Чудо-Женщина 2

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Морбиус Охотники за привидениями Джаред Лето Грейхаунд коронавирус перенесли премьеру пандемия Covid 19 Все теги
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