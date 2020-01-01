Появились подробности о блокбастере Человек-Паук 3 от MARVEL

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Человек-Паук /Flickr

Новая третья часть фильма Человек-Паук от студии Marvel с Томом Холландом в главной роли может называться Spider-Man: Home Run, что в переводе означает Человек-Паук: Хоум-ран или Человек-Паук: Забег Домой. Об этом сообщает издание Comic Book.

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Такое подназвание может говорить о том, что Паучку после концовки второй части придется пуститься в бега, так как его личность была раскрыта и очернена. Другой же вариант может означать бейсбольный термин Хоум-ран - идеальный удар, который может принести победу команде.

Кроме этого, источники утверждают, что главным противником героя на этот раз станет Крэйвен-охотник - человек, способный одолеть любую дичь и мечтающий доказать свое превосходство над Человеком-Пауком. Однако, стоит отметить, что вся вышеперечисленная информация пока не получила официального подтверждения.

Напомним, что Человек-Паук 3 выйдет в прокат 15 июля 2021 года. Вторая часть увидела свет летом 2019-го.

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