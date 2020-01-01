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"Пандора будущего": Опубликованы новые кадры из фильма Аватар 2

Джеймс Кэмерон представил несколько концепт-артов своей картины
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Аватар 2
Аватар 2
/Flickr

На днях в Лас-Вегасе состоялась выставка CES-2020, на которой присутствовал знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон. Именно там он и представил новые концепт-арты своей долгожданной картины Аватар 2, которые позже также оказались опубликованными в Сети.

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На четырех зрелищных кадрах, по словам постановщика, показана планета Пандора будущего. На них можно увидеть виды ее природы и жителей, которые появятся и в самом сиквеле.

Напомним, что блокбастер Аватар 2 выйдет 16-го декабря 2021-го года.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось фото со съемок Аватара 2

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