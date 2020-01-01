Вышел трейлер психологического триллера Неистовый с Расселом Кроу

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Неистовый /Скриншот с YouTube

В Сети появился первый официальный трейлер психологического триллера Неистовый. Его режиссером стал Деррик Борте, снявший Лондон-Таун, а главную роль исполнил Рассел Кроу.

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Сюжет картины рассказывает о человеке, который однажды задержал движение машин на дороге. Его обгоняет женщина, с которой у него в итоге начинается конфликт. Решая преподать ей урок, он становится ее преследователем, а ее близкие и те, кто встает у него на пути, становятся его жертвами.

Неистовый станет одним из первых фильмов, которые выйдут в США после карантина. Его премьера состоится 1-го июля.

Ранее сообщалось о том, что появились кадры из долгожданного экшена Старая Гвардия с Шарлиз Терон