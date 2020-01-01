Старая Гвардия: Появились кадры из долгожданного экшена с Шарлиз Терон

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Старая Гвардия /Twitter

Издание Vanity Fair опубликовало в Сети свежие кадры из долгожданного боевика под названием Старая Гвардия от Netflix. В нем сыграли Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и другие.

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Сюжет фильма расскажет о группе бессмертных наемников, которые никак не могли узнать причину своей сверхспособности. А в то же время на них открыла охоту влиятельная организация, которая захотела раскрыть их тайну.

Фильм Старая Гвардия выйдет на Netflix 10-го июля.

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