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Старая Гвардия: Появились кадры из долгожданного экшена с Шарлиз Терон

Лента выйдет в июле на Netflix
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Старая Гвардия
Старая Гвардия
/Twitter

Издание Vanity Fair опубликовало в Сети свежие кадры из долгожданного боевика под названием Старая Гвардия от Netflix. В нем сыграли Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и другие.

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Сюжет фильма расскажет о группе бессмертных наемников, которые никак не могли узнать причину своей сверхспособности. А в то же время на них открыла охоту влиятельная организация, которая захотела раскрыть их тайну.

Фильм Старая Гвардия выйдет на Netflix 10-го июля.

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