Назван самый долгоиграющий комедийный сериал в истории

Им стал ситком В Филадельфии всегда солнечно

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В Филадельфии всегда солнечно /Flickr

Популярный комедийный сериал В Филадельфии всегда солнечно был продлен телеканалом FX на 15-ый сезон. Таким образом, шоу побило рекорд, став самым долгоиграющим в истории. Об этом сообщает издание Deadline.

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Сериал рассказывает о друзьях, которые владеют пивным баром в Филадельфии. Из-за своих пороков и аморальности они часто попадает в глупые и курьезные ситуации. В новом же сезоне героям предстоит столкнуться с последствиями пандемии.

Дата выхода 15-го сезона В Филадельфии всегда солнечно пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix