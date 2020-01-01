Новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории

По версии критиков на Rotten Tomatoes

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Последние дни американской преступности /Flickr

На стриминговой платформе вышел долгожданный боевик Последние дни американской преступности. Однако на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лента стала одной из самых низкорейтинговых в истории.

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Свежеть этого фильма в данный момент составляет 0% на основе двадцать одной рецензии кинокритиков, каждый из которых низко оценил картину. Зрительский рейтинг - 24%.

Стоит отметить, что самыми известными фильмами с такой же оценкой на RT являются Нелепая Шестерка и Кодекс Готти.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия