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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Ленту режиссер назвал, даже не задумываясь
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Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
/Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино дал интервью журналу Premire. В нем режиссер дал ответ на вопрос журналиста о том, какой фильм минувшего десятилетия он считает лучшим.

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"Однозначно, это Социальная Сеть. Фильм номер один, потому что он лучший, вот и все! Он уничтожает всех конкурентов", - заявил Тарантино.

Напомним, что фильм Социальная Сеть рассказывает о Марке Цукерберге, а также о том, как создавался сайт Facebook. Ее режиссером стал Дэвид Финчер, а главную роль сыграл Джесси Айзенберг.

Ранее сообщалось о том, что Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал

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