"Я рыдала!": Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал
Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала посоветовала своим подписчикам в Instagram фильм Джуди 2019-го года, который довел ее до слез. Это - биографическая лента об актрисе Джуди Гарлэнд.
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"Конечно, я рыдала! Уже неоднократно говорила, что обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, о реальных талантливых людях", - написала Джамала, добавив свой снимок, сделанный в стиле ретро.
Вчера я посмотрела фильм «Джуди» об актрисе и певице Джуди Гарлэнд, которую очень круто сыграла Рене Зеллвегер. Конечно, я рыдала! Уже неоднократно говорила, что обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, о реальных талантливых людях. И так же рыдала, когда смотрела фильмы «Рэй» о жизни Рэя Чарльза, «Кадиллак Рекордс» об Этте Джеймс. Сняли много хороших фильмов про успех и драму великих певиц и музыкантов, но есть и совершенно бездарные 😔 Как, например, об Уитни Хьюстон. Думаю, гениальнее фильма о невероятной Уитни, чем она сняла про себя сама при жизни, я имею в виду «Телохранитель», про неё никто не снимет. Словом, к чему я веду? К тому, что всегда у этих уникальных людей возникали борьба и выбор между счастливой личной жизнью и карьерой. Уже молчу про бесконечные соблазны, наркотики и т.д. Я понимаю, что они легенды и таких больше никогда не будет! Но все же вижу, что новая генерация артистов, музыкантов совершенно другая. В 50 выглядят на 25, помешаны на спорте и правильном питании, заботятся о защите окружающей среды, им важны семья и дети, и т.д. ⠀ Не сомневаюсь, что в их головах не все так гладко 😂, но в целом мне нравится эта тенденция. Очень интересно наблюдать за этим. ⠀ P.S. Даже захотелось сделать такое ретро-фото 😂
Артистка сравнила Джуди с музыкальными байопиками Рэй и Кадиллак Рекордс, а также высказалась о жизнях звезд. "У этих уникальных людей возникали борьба и выбор между счастливой личной жизнью и карьерой. Уже молчу про бесконечные соблазны, наркотики и т.д.
Я понимаю, что они легенды и таких больше никогда не будет!", - подытожила Джамала.
Напомним, что актриса Рене Зелльвегер, исполнившая главную роль в фильме Джуди, получила за нее премию Оскар в 2020-ом году.
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