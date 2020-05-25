"Я рыдала!": Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал

Поделись







Джамала /instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала посоветовала своим подписчикам в Instagram фильм Джуди 2019-го года, который довел ее до слез. Это - биографическая лента об актрисе Джуди Гарлэнд.

Читай также: Назван лучший украинский фильм 2019 года

"Конечно, я рыдала! Уже неоднократно говорила, что обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, о реальных талантливых людях", - написала Джамала, добавив свой снимок, сделанный в стиле ретро.

Артистка сравнила Джуди с музыкальными байопиками Рэй и Кадиллак Рекордс, а также высказалась о жизнях звезд. "У этих уникальных людей возникали борьба и выбор между счастливой личной жизнью и карьерой. Уже молчу про бесконечные соблазны, наркотики и т.д.

Я понимаю, что они легенды и таких больше никогда не будет!", - подытожила Джамала.

Напомним, что актриса Рене Зелльвегер, исполнившая главную роль в фильме Джуди, получила за нее премию Оскар в 2020-ом году.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм Племя установил рекорд по просмотрам на YouTube