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50 миллионов: Украинский фильм Племя установил рекорд по просмотрам на YouTube

Это первый отечественный фильм, перешагнувший отметку в 50 млн просмотров
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Племя
Племя
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Украинская лента режиссёра Мирослава Слабошпицкого под названием Племя, вышедшая в 2014-м году, установила крупный рекорд среди отечественных картин. Об этом сообщает издание The Village.

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Известно, что фильм набрал свыше 50 миллионов просмотров на YouTube, что является единственным подобным результатом для украинского кино. У Племени также 69 тысяч лайков и 24 тысячи дизлайков на видеохостинге.

Фильм Племя доступен для просмотра на YouTube-канале Video Land.

Ранее сообщалось о том, что фильм Племя попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone

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Племя Мирослав Слабошпицкий украинское кино рекорд Youtube Все теги
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