План действий на уикенд: Alyona Alyona, Jerry Heil и Enter Shikari

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План действий на уикенд /instagram.com/alyona.alyona.official

Уикенд 16 и 17 мая пройдет в уже привычном стиле с онлайн-мероприятиями, хотя уже есть возможности погулять на улице и насладиться весенней погодой. А по вечерам прямо из дома можно посетить звездные концерты, фестивали и прочие события.

Alyona Alyona

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Главная рэп-исполнительница страны даст большой концерт уже в субботу. Он пройдет в рамках проекта Культура Объединяет совместно с журналом СЛУХ. Прошлый ее сольник в Киеве порвал зал в щепки, а теперь все желающие смогут прокачаться от живого звука в прямом эфире.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/RqR6bRBgy_o). 16 мая, 20:30.

Культура Объединяет /facebook.com/slukh.media/

FIVE4FIVE FEST

Большой фестиваль, на котором выступает множество всемирно известных артистов. Он также посвящен карантину и пребыванию людей дома. В субботу состоится уже второй день мероприятия, на котором хедлайнерами будет культовая группа Enter Shikari.

Где? Сайт фестиваля (five4fivefest.com). 16 мая, 18:00.

Five4FiveFest /facebook.com/five4fivefest/

Звездный концерт ДариВоздух

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Уже третий концерт с украинскими звездами в рамках проекта ДариВоздух (ДаруйПовітря). На этот раз на сцену выйдут Jerry Heil, YUKO и Tarabarova. А вести его будут Костя Клепка из Чоткого Папа и Женя Янович из Мамахохотала.

Где? YouTube-канал Чоткий Паца (youtu.be/YYYZEiIhY_I). 16 мая, 19:00.

Звездный онлайн-концерт /Скриншот с YouTube

Интерсити Live 2.0

Междугородний украинский фестиваль, который продлится в течение шестнадцати часов. Интерсити Live 2.0 - это коллаборация культурных институций kontrabass promo, Лінія Втечі, Plai , Module, Respublica FEST/ Sympatia, Шпиталь Рекордс. Зрители попадут в ипровизированные вагоны, будут общаться в комментариях и даже выходить в тамбур. Театр, уличное искусство, музыка, кино и прочие культурные проекты объединятся здесь.

Где? YouTube-канал Телевидение Торонто (youtu.be/RxHZZmTngjY). 16 мая, 13:10.

Интерсити Live /Скриншот с YouTube

Ночь музеев

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В этом году традиционную Ночь Музеев перенесли аж на осень, но решили оставлять любителей этого события ни с чем в мае. Поэтому можно погрузиться в атмосферу цифровой версии Ночи Музеев-2020, на которой будут экскурсии, лекции, презентации и много другого.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/2642633336059098). 16-17 мая, весь день.

Ночь музеев /facebook.com/events/2642633336059098/

Pianoбой х Queen

Знаменитый певец Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, в воскресенье выступит с онлай-трибьют-концертом, на котором споет песни легендарных Queen. Мероприятия будет посвящено Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Где? Facebook 100% Жизни (facebook.com/100PercentLifeFightForLife). 17 мая, 20:00.

Pianoбой х Queen /facebook.com/events/1989208491378757/

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