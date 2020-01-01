"Звучит четко": Соцсети расхвалили совместный клип Alyona Alyona и Киевстонера

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alyona alyona feat. KYIVSTONER /Скриншот с YouTube

Популярные украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и Kyivstoner совсем недавно представили новую совместную видеоработу под названием Спасательный круг (Рятувальный круг). Она стала популярной в Сети, а также попала в тренды украинского YouTube.

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В песне речь идет о крепкой и проверенной годами дружбе. Главные герои являются резидента некоего клуба полнотелых людей, однако одна из них внезапно сбрасывает вес, за что остальные начинают ее критиковать. В итоге, поддержку она находит как раз у друга. Также примечательно, что свой куплет в песне Киевстонер исполнил на украинском языке.

Зрители похвалили совместную работу артистов, заявив, что украинский язык постоянно набирает популярность. Отдельно подписчики оценили то, как Киевстонер исполнил свою часть, а также юмористическую составляющую клипа.

Клип alyona alyona feat. KYIVSTONER - Спасательный круг (Рятувальний круг) набрал более 645 тысяч просмотров, а также попал на 8-ое место в трендах украинского YouTube.

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