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Post Malone установил крупный рекорд в чарте Billboard

Хит Circle держится в ТОПе больше 34 недель
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Post Malone
Post Malone
/Getty Images

Популярный рэпер Post Malone с его хитом Circle установил новый рекорд чарта Billboard Hot 11. Все дело в том, что трек продержался в ТОП-10 более 34 недель.

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Трек Circle побил рекорд, принадлежавший ранее Эду Ширану с его песней Shape of You. Она продержалась в топе чарта 33 недели. Хит Post Malone, в свою очередь, стал первой композицией в истории Billboard, которая пробыла там аж 34 недели.

Напомним, что трек Post Malone - Circle вошел в альбом исполнителя, который называется Hollywood’s Bleeding.

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