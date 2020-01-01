Little Big взорвали YouTube мощным клипом Hypnodancer

Поделись







LITTLE BIG - Hypnodancer /Скриншот с YouTube

Популярная группа LITTLE BIG выпустила очередной клип, который стал хитом в Сети. Он называется Hypnodancer, а главные роли в нем сыграли участники коллектива, а также Юрий Музыченко, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие.

Читай также: ИВАНГАЙ покорил YouTube-тренды музыкальным видео

Сама песня записана в драйвовом стиле музыкантов, а видеоработе снова нашлось место для танцевальных движений. Именно с помощью них солист Илья Прусикин, который по сюжету играет в казино, гипнотизирует других игроков ради собственной выгоды. Но в финале ему предстоит столкнуться с таким же опытным танцором.

Клип LITTLE BIG - Hypnodancer уже набрал 22 миллиона просмотров, 1,2 млн лайков и 62 тыс дизлайов, попав на 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили видеопародию на клип Плачу на Техно