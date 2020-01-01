Олег Винник попал в тренды YouTube с новым клипом

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Олег Винник выпустил новый клип /instagram.com/olegg.vynnyk/

Знаменитый украинский певец Олег Винник презентовал новый клип на песню Безумная Любовь. Музыкальное видео всего за сутки стало хитом и попало в тренды YouTube.

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Сюжет клипа рассказывает о лирическом персонаже, который попадает в лабиринт, кажущийся бесконечным. Он движется по нему с поисках девушка, заточенной в хрустальное сердце, но по пути его пытаются соблазнить другие.

"У каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны…", - сказано в описании к музыкальному видео.

Клип Олега Винника - Безумная Любовь за сутки набрал более 105 тысяч просмотров, а также попал на 20-ое место в трендах YouTube, активно двигаясь вверх чарта.

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