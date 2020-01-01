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"Ничего не делаю": Роберт Паттинсон отказался от тренировок ради роли Бэтмена

Актер только придерживается диеты на карантине
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Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
/Flickr

Съемки блокбастера Бэтмен приостановлены из-за пандемии коронавируса, а у студии Warner все еще нет плана по их возобновлению. Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон находится на самоизоляции в съемной квартире в Лондоне, где полностью отказался от тренировок ради образа супергероя. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

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По словам актера, тренировки делают человека частью системы с проблемой, а даже в 70-ых актеры (такие, как Джеймс Дин) не накачивали мускулы. "Я лишь придерживаюсь диеты. Ем овсяные хлопья с протеином, а также тунец с перцем", - признался Паттинсон.

Также он рассказал, что его коллега Зои Кравич, играющая Женщину-Кошку, тренируется пять раз в неделю на карантине. На это актер ответил коротко: "А я просто почти ничего не делаю".

Напомним, что выход нового Бэтмена запланирован на 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что появились эффектные кадры из нового Бэтмена

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