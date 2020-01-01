План действий на уикенд: Twenty One Pilots, Воплі Відоплясова и Slipknot

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План действий на уикенд /Getty Images

Последние апрельские выходные мы проводим на карантине, но бездельничать дома точно не придется. А все потому, что интернет будет наполнен 25 и 26 числа множеством онлайн-мероприятий, на многих из которых выступят и украинские звезды, и всемирно известные артисты.

Капелла им. Ревуцкого

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В субботу состоится онлайн-трансляции большого юбилейного концерта Капеллы имени Ревуцкого под названием Путь длиной в 50 лет. Петь будут Нина Матвиенко, Валентина Иваненко, Анатолий Паламаренко и другие.

Где? Facebook коллектива (facebook.com/revutsky.choir). 25 апреля, 19:00.

Капелла Ревуцкого /facebook.com/revutsky.choir/

Воплі Відоплясова

Легендарная группа во главе с Олегом Скрипкой выйдет в эфир с благотворительным концертом. Они споют все свои хиты, которые знают тысячи украинцев, а также проведут сбор денег, часть которых пойдет в фонд Життєлюб. Но главное - музыканты презентуют альбом Закустика.

Где? Сайт площадки (playitplay.com). 25 апреля, 20:00. Цена: от 50 гривен.

ВВ /facebook.com/events/667008027421703/

Хлеб

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Знаменитое трио, исполняющее комедийный рэп, который не только веселит, но и качает. На их концертах всегда много драйва и энергии, которые в этот раз фанаты получат через экран, ведь артисты выступят онлайн.

Где? Ссылка на стрим в Instagram группы (instagram.com/hlebmusic). 25 апреля, 19:00.

Хлеб /instagram.com/hlebmusic

Play On Fest

Продолжение грандиозного онлайн-фестиваля, который будет проходить аж до 27-го апреля. А вот 25 и 26 числа на нем выступят такие музыканты, как Twenty One Pilots, Korn, Slipknot, Cardi B, Lil Uzi Vert, Lizzo, Gucci Mane, Bruno Mars, Green Day и десятки других.

Где? Сайт фестиваля (playonfest.com). 25-26 апреля, 19:00.

Play On Fest /facebook.com/playonfest2020/

Онлайн-фестиваль европейского кино-2020

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Онлайн-кинофестиваль от European Union in Ukraine и Arthouse Traffic также продлится все выходные. Все желающие смогут бесплатно и легально посмотреть восемь свежих европейских фильмов, которые также дополнены видеокомментариях от украинских кинокритиков.

Где? На сайте кинофестиваля (eurofest.org.ua). 25-26 апреля, в любое время. Требуется предварительная регистрация.

Кинофестиваль /Пресс-служба

Ранее сообщалось о том, что был объявлен победитель в номинации Открытие Года кинопремии Золотая Дзига-2020