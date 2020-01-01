Сеть покорил новый клип The Rolling Stones, посвященный карантину

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The Rolling Stones выпустили новый клип /Getty Images

Легендарная группа The Rolling Stones выпустила новый трек Living In a Ghost Town вместе с клипом на него. Работа посвящена всемирному карантину, а также является первым релизом музыкантов с 2012-го года.

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Песня, по словам Мика Джаггера, начала создаваться еще до карантина, однако закончили ее уже на самоизоляции. В ней поется о том, что жизнь была прекрасна, пока мы не оказались взаперти, а люди стали чувствовать себя приведениями в городах-призраках. К слову, в музыкальном видео показаны опустевшие Лос-Анджелес, Лондон, Кейптаун, Киото, Осло, Торонто и Маргита.

Клип The Rolling Stones - Living In A Ghost Town за несколько часов набрал более 900 тысяч просмотров и 40 тысяч лайков на YouTube.

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